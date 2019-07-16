Общество

По приглашению губернатора в регионе работает комиссия министерства здравоохранения РФ

В Псковской области работает делегация министерства здравоохранения РФ. В администрации Псковской области в четверг, 18 июля, прошла рабочая встреча первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой с директором Департамента медицинского образования и кадровой политики министерства здравоохранения Российской Федерации Ириной Купеевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В мероприятии также приняли участие председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, заместитель директора финансово-экономического департамента министерства здравоохранения Петр Кузенко, эксперты проектного офиса министерства и представители областного Комитета по здравоохранению.

Представители министерства здравоохранения приехали в Псковскую область с рабочим визитом по договоренности, которая была достигнута губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

Предмет обсуждения: вопросы реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории Псковской области и программы «Земский доктор», софинансирование которой, как отметили представители Минздрава, в следующем году со стороны федерального бюджета будет увеличен.

Также в центре внимания решение кадрового вопроса и обеспечение качественными медицинскими услугами отдаленных районов области. «В Псковской области не должно быть столько врачей, сколько мы можем себе позволить, специалистов должно быть столько, сколько необходимо для обеспечения качественного медицинского обслуживания жителей. Эту задачу ставит перед нами Губернатор. Учитывая, что у нас более 600 тысяч населения, а оказанием медпомощи занимаются более 40 учреждений здравоохранения и 347 фельдшерско-акушерских пунктов, вопрос дополнительного привлечения в регион медицинских работников остается актуальным», — подчеркнула Вера Емельянова.

Представители министерства здравоохранения отметили, что в настоящее время рассматривается возможность создания в регионах многофункциональных центров медицинской помощи.

«Псковская область готова стать пилотным регионом для реализации этого проекта. Учитывая наше географическое расположение на границе трех стран, реализация этого проекта позволила бы создать у нас модель учреждения здравоохранения, отвечающего в том числе и требованиям международного уровня», — сказала Вера Емельянова.

Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в свою очередь поблагодарила Минздрав за оказываемую поддержку и подчеркнула, что в Псковской области на особом контроле стоит реализация мероприятий, запланированных по линии национального проекта «Здравоохранение».

Также ранее президент России Владимир Путин поддержал обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о необходимости обновления материально-технической базы учреждений здравоохранения региона. На закупку медицинского оборудования область получит субсидию правительства РФ в размере 500 млн рублей. Соответствующее решение на недавнем заседании правительства РФ озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев.