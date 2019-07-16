Общество

Областная библиотека представляет выставку к 75-летию образования Псковской области

23 августа исполняется 75 лет со дня образования Псковской области. К этой знаменательной дате отдел краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки подготовил виртуальную выставку «75-летие образования Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

23 августа 1944 года был издан Указ президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Псковской области в составе РСФСР»: «Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики об образовании в составе РСФСР Псковской области с центром в городе Псков. В состав Псковской области включить: город Псков и районы - Гдовский, Дедовичский, Дновский, Карамышевский, Лядский, Новосельский, Островский, Палкинский, Плюсский, Пожеревицкий, Полновский, Порховский, Псковский, Середкинский, Славковский, Сошихинский и Стругокрасненский, выделив их из состава Ленинградской области, а также Ашевский, Новоржевский и Пушкиногорский районы, выделив их из состава Калининской области».

Учитывая неоднократные просьбы населения Печорской, Слободской, Паниковской и Изборской волостей Эстонской ССР, Вышгородской, Кочановской и Толковской волостей Латвийской ССР, населенных по преимуществу русскими, и идя навстречу этим пожеланиям, а также имея в виду что Президиум Верховного Совета Эстонской ССР и Президиум Верховного Совета Латвийской ССР ходатайствуют о включении указанных волостей в состав РСФСР.

Так начиналась история новой административной единицы на карте нашей страны, территория которой принадлежит к древнейшим землям русского государства.

Виртуальная выставка состоит из десяти разделов, в которых представлены различные стороны жизни Псковской области, в том числе: истории, развития народного хозяйства, социальной сферы, памятных местах Псковской земли, знаменитых людях, прославивших край. Область живет, развивается, отмечает юбилеи и уверенно смотрит в будущее. Выставка адресована всем, кто любит псковскую землю, интересуется ее историей и тем, кто хочет больше узнать о древней и прекрасной Псковщине.

23 августа 1944 года были образованы Псковская и Великолукская области. Эти территории вынесли самую длительную оккупацию, понесли огромные потери, которые измерялись в 46 млрд. рублей, что составляло 19% общего ущерба РСФСР. Захватчиками были уничтожены все промышленные предприятия, совхозы, колхозы, МТС, очаги культуры. Но самой большой потерей была гибель людей. Если до войны на этой территории проживало около 1,5 млн., то в конце 1944 года только 0,5 млн. человек.