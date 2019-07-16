Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Некролог о Телеграме
Зачем сапогам полоска?
Нашествие Фотоконкурс
Программа Дней города Пскова
Дом от А до Я
Телефон прямого эфира 56-73-72
100 тысяч рублей за второго ребенка
Что же будет с городом и с ними?
Про заграничную недвижимость депутатов
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
 
 
 
ещё Общество 16.07.2019 13:5217 Михаил Ведерников поручил провести проверку в детской стоматологии и перинатальном центре в Пскове 18.07.2019 21:410 В Пскове презентовали новый виртуальный маршрут «Городские легенды» 18.07.2019 20:270 Областная библиотека представляет выставку к 75-летию образования Псковской области 18.07.2019 20:140 Вице-губернатор приняла участие в открытии современного сушильного комплекса в Палкинском районе 18.07.2019 20:000 Социальные предприятия будут получать господдержку 18.07.2019 18:240 Государственная инспекция труда в Псковской области ищет сотрудников
 
 
 
Самое популярное 15.07.2019 13:4212 Псковская городская поликлиника просит откликнуться автора интерактива о походе на врачебный прием к губернатору 16.07.2019 13:5217 Михаил Ведерников поручил провести проверку в детской стоматологии и перинатальном центре в Пскове 16.07.2019 10:338 Установлены несовершеннолетние вандалы, разгромившие парк в Острове 16.07.2019 09:450 Мужчина получил множественные ожоги при пожаре на пилораме в Пскове 15.07.2019 15:193 Названы имена 17 лучших учителей Псковской области, которые получат федеральные и областные премии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Областная библиотека представляет выставку к 75-летию образования Псковской области

18.07.2019 20:27|ПсковКомментариев: 0

23 августа исполняется 75 лет со дня образования Псковской области. К этой знаменательной дате отдел краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки подготовил виртуальную выставку «75-летие образования Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.                       

23 августа 1944 года был издан Указ президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Псковской области в составе РСФСР»: «Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики об образовании в составе РСФСР Псковской области с центром в городе Псков. В состав Псковской области включить: город Псков и районы - Гдовский, Дедовичский, Дновский, Карамышевский, Лядский, Новосельский, Островский, Палкинский, Плюсский, Пожеревицкий, Полновский, Порховский, Псковский, Середкинский, Славковский, Сошихинский и Стругокрасненский, выделив их из состава Ленинградской области, а также Ашевский, Новоржевский и Пушкиногорский районы, выделив их из состава Калининской области».                             

Учитывая неоднократные просьбы населения Печорской, Слободской, Паниковской и Изборской волостей Эстонской ССР, Вышгородской, Кочановской  и Толковской волостей Латвийской ССР, населенных по преимуществу русскими, и идя навстречу этим пожеланиям, а также имея в виду что Президиум Верховного Совета Эстонской ССР и Президиум Верховного Совета Латвийской ССР ходатайствуют о включении   указанных   волостей   в   состав   РСФСР.

Так начиналась история новой административной единицы на карте нашей страны, территория которой принадлежит к древнейшим землям русского государства.                    

Виртуальная выставка состоит из десяти разделов, в которых представлены различные стороны жизни Псковской области, в том числе: истории, развития народного хозяйства, социальной сферы, памятных местах Псковской земли, знаменитых людях, прославивших край. Область живет, развивается, отмечает юбилеи и уверенно смотрит в будущее. Выставка адресована всем, кто любит псковскую землю, интересуется ее историей и тем, кто хочет больше узнать о древней и прекрасной Псковщине.

23 августа 1944 года были образованы Псковская и Великолукская области. Эти территории вынесли самую длительную оккупацию, понесли огромные потери, которые измерялись в 46 млрд. рублей, что составляло 19% общего ущерба РСФСР. Захватчиками были уничтожены все промышленные предприятия, совхозы, колхозы, МТС, очаги культуры. Но самой большой потерей была гибель людей. Если до войны на этой территории проживало около 1,5 млн., то в конце 1944 года только 0,5 млн. человек.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Директор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец покинул свой пост. Каких изменений вы ждете от нового руководства автобусного парка?
В опросе приняло участие 327 человек
18.07.2019, 21:460 Концерт камерной музыки состоится в Пскове 18.07.2019, 21:410 В Пскове презентовали новый виртуальный маршрут «Городские легенды» 18.07.2019, 21:200 Минспорт РФ не признал крикет видом спорта из-за малого количества региональных отделений 18.07.2019, 21:110 Продолжаются поиски 44-летнего псковича, пропавшего в сентябре 2018 года
18.07.2019, 20:480 Раскрыта причина отсутствия курортных романов у россиян 18.07.2019, 20:270 Областная библиотека представляет выставку к 75-летию образования Псковской области 18.07.2019, 20:190 В чемпионате Пскова по футболу стартовал второй круг 18.07.2019, 20:140 Вице-губернатор приняла участие в открытии современного сушильного комплекса в Палкинском районе
18.07.2019, 20:000 Социальные предприятия будут получать господдержку 18.07.2019, 19:430 В Псковской области увеличилось производство полуфабрикатов 18.07.2019, 19:260 Псково-Изборский объединенный музей-заповедник приглашает псковичей и гостей города на «культурную» субботу 18.07.2019, 19:122 Снижение инфляции в СЗФО в июне возобновилось
18.07.2019, 18:560 В Невельском районе иномарка сбила лося, пострадал водитель 18.07.2019, 18:510 Уголовный срок получит молодая великолучанка, обокравшая съемную квартиру 18.07.2019, 18:240 Государственная инспекция труда в Псковской области ищет сотрудников 18.07.2019, 18:000 Ливни возможны завтра в Псковской области
18.07.2019, 17:530 Премьерный показ диснеевского ремейка вызвал ажиотаж у зрителей Опочки 18.07.2019, 17:463 Автобус №11 попал в ДТП на Запсковье 18.07.2019, 17:430 Народное гулянье пройдет в День города в Сквере Дома офицеров 18.07.2019, 17:345 ПЛН-ТВ: Что за военные поют у Центрального рынка в Пскове?
18.07.2019, 17:260 В ветхих домах могут разрешить не устанавливать счетчики 18.07.2019, 17:180 Магазин «Mango» представит новую коллекцию одежды на День Города 18.07.2019, 17:132 Псковские партийцы организовали акцию «Память в наших сердцах» 18.07.2019, 17:070 В убийстве великолучанина, тело которого нашли в клумбе, подозревается житель Новгородской области
18.07.2019, 17:050 «Тихие сеансы» могут войти в практику областной киносети 18.07.2019, 16:570 ЖКХ Пскова должно подготовиться к отопительному сезону до 13 сентября 18.07.2019, 16:502 Сопредседатель «Гражданского контроля»: Избирательные участки для голосования питерских дачников в Псковской области - шаг вперед 18.07.2019, 16:490 По приглашению губернатора в регионе работает комиссия министерства здравоохранения РФ
18.07.2019, 16:450 Псковские росгвардейцы приняли участие во всероссийской акции «Безопасность детства-2019» 18.07.2019, 16:426 Некролог о Телеграме 18.07.2019, 16:170 Первый Псковский международный фестиваль колокольного звона пройдет 23-24 июля во славу равноапостольной княгини Ольги 18.07.2019, 16:080 В Псковском филиале Академии ФСИН состоялся выпуск специалистов факультета подготовки государственных и муниципальных служащих
18.07.2019, 15:570 Об имущественных налогах и способах их оплаты рассказали налоговики жителям Логозовской волости Псковского района 18.07.2019, 15:550 Врио ректора ПсковГУ перечислила основные качества соискателя, значимые для работодателя 18.07.2019, 15:410 В Поганкиных палатах в ходе реставрации обнаружены росписи и старинный дымоход 18.07.2019, 15:281 ПЛН-ТВ: С 21.00 - не продаем?
18.07.2019, 15:253 Обновленную панель использует АО «Строительная фирма ДСК» в строительстве жилого комплекса «Smart» 18.07.2019, 15:191 Все муниципальные школы и детские сады Пскова готовы к приему тепла 18.07.2019, 15:056 Завод «Титан-Полимер» совместно с ПсковГУ планирует создать научно-образовательный центр 18.07.2019, 15:010 Выставку «Валаамские старцы. Графика Юрия Люкшина» открывают сегодня в «Михайловском»
18.07.2019, 14:580 В Пскове на улице Труда спасатели обезвредили артснаряд 18.07.2019, 14:581 Госдума приняла закон о шпионских гаджетах 18.07.2019, 14:490 Штраф за неоплату проезда по платной трассе может составить до 10 тысяч рублей 18.07.2019, 14:471 Более 200 старинных предметов пытался перевезти через Убылинку россиянин
18.07.2019, 14:421 Новую спортивную площадку и ремонт двора в Черехе оценили губернатор региона и глава Псковского района 18.07.2019, 14:370 На форуме «Без Границ» в Себежском районе начался диалог с лидерами региона 18.07.2019, 14:280 Россию ждут природные аномалии 18.07.2019, 13:560 Заместитель прокурора области организует личный прием граждан в Дно
18.07.2019, 13:481 Вопрос об отмене роуминга с Беларусью может быть решен в сентябре 18.07.2019, 13:370 На дегустацию йогуртов, творожных паст и других продуктов «Прасковьи Молочковой» приглашают завтра псковичей 18.07.2019, 13:350 Джаз-квартет «Четверг» выступит завтра в клубе T.I.R. 18.07.2019, 13:320 В Великих Луках обокрали организацию
18.07.2019, 13:3111 Очередь детей ясельного возраста в детские сады Пскова полностью закроют к 2024 году 18.07.2019, 13:180 Александр Котов, Елена Бибикова и Лидия Драгунова принимают участие в пленарном заседании VI форума регионов России и Беларуси 18.07.2019, 13:111 В Пенсионном фонде рассказали о преимуществах статуса предпенсионера 18.07.2019, 13:100 В Себежском районе проходит 3-й день межрегионального молодежного форума «Без Границ». ФОТО
18.07.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 18.07.2019, 12:380 В Бежаницком районе местный житель осужден за угрозу убийством 18.07.2019, 12:292 Новые топ-модели появятся на сцене Октябрьской площади в День города 18.07.2019, 12:230 До 20 лет грозит великолучанину за контрабанду почти 100 кг наркотиков
18.07.2019, 12:215 Карта падения кирпичей 18.07.2019, 12:181 «Сообразим на троих»: Деградация политического процесса 18.07.2019, 12:070 В Госдуме предложили блокировать ресурсы по продаже алкоголя в ночное время 18.07.2019, 12:054 Артему Милушкину предъявлено новое обвинение
18.07.2019, 11:550 Ян Лузин: Жилой комплекс «Smart» - это проект комплексного освоения территории на Запсковье 18.07.2019, 11:550 Интерактивный праздник для детей пройдет в сквере на Четырех углах в воскресенье 18.07.2019, 11:420 Атмосферные концерты под открытым небом состоятся в июле и августе 18.07.2019, 11:312 Общественные пространства и дворы реконструируют в рамках партпроекта «Городская среда» в Псковской области
18.07.2019, 11:170 Известный телеведущий призвал помочь Порховской благотворительной организации «Росток» 18.07.2019, 11:081 Псковский Росреестр: Как поставить или снять с кадастрового учета объект капитального строительства 18.07.2019, 11:010 Ученые нашли связь между телевизором и депрессией 18.07.2019, 10:590 Спикер витебского парламента: Наши предприятия заинтересованы в развитии торговых отношений с Псковской областью
18.07.2019, 10:270 75% россиян рассказали, что участвуют в благотворительности 18.07.2019, 10:210 Псковским пенсионерам рассказали о сладкой эпидемии 21 века 18.07.2019, 10:070 В Пскове пройдут Девятые Василевские чтения 18.07.2019, 09:570 Детский сад на 140 мест построит за свой счет ГК «ЛУГ» в жилом квартале «Smart»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.