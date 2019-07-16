Общество

Псковские партийцы организовали акцию «Память в наших сердцах»

В рамках реализации партпроекта «Историческая память» псковские активисты и сторонники «Единой России» организовали сбор тематической литературы по краеведению и истории Великой Отечественной войны. Всего удалось собрать около полутысячи книг, справочных материалов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Акция «Память в наших сердцах» стартовала сегодня, 18 июля, в псковской городской библиотеке на улице Конная. Партийные активисты передали в библиотечный фонд собранную литературу.

Исполнительный секретарь псковского городского местного отделения партии Виктор Рязанцев считает, что данная акция направлена на воспитание чувства патриотизма молодого поколения псковичей. Важно, чтобы память о подвиге наших предков передавалась из поколения в поколение и жила в наших сердцах.

Главный врач псковской городской поликлиники, кандидат от «Единой России» на довыборах в Псковскую городскую Думу по округу №13 Галина Неваленная отметила, что нужно продолжить, стартовавшую сегодня акцию «Память в наших сердцах», во всех местных отделениях партии. Ведь невозможно переоценить важность сохранения культурного и исторического наследия нашего края среди подрастающего поколения псковичей.

Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, ведется специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне, в рамках которого в регионах реализуются такие проекты, как «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.