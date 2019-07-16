Общество

Магазин «Mango» представит новую коллекцию одежды на День Города

Магазин модной испанской одежды «Mango» подготовил показ новой коллекции в рамках праздничного мероприятия на Октябрьской площади. Гости праздника смогут увидеть новую коллекцию, которая уже появилась в магазине в ТРК «Акваполис». Также будут представлены лучшие модели действующей коллекции одежды.



Напомним, что основные мероприятия праздника «День Города» пройдут на Октябрьской площади 20 июля. Праздник начнется в 13.00. В рамках программы состоится выступление певицы Натали (Москва).

Организаторы: управление культуры администрации Пскова, МБУК «Дом Офицеров», при участии продюсерского центра «Королев продакшн»

Генеральные спонсоры: центр «Технодром», ресторан «Филей», аквапарк «Акваполис», компания «Авто-АС» - представитель «Renault» в Пскове

Спонсоры: Завод электротехнического оборудования, ГК ЛУГ, магазин «Mango», ресторан «Инжир», ТК «ПИК60», клуб «Супер-Фитнес», кафе «Вкус и цвет», клуб «S-Fitnes», мобильный оператор Теле2, справочная служба 053, сеть ателье «Ловкий портной», сеть аптек «Будь здоров», сеть магазинов бытовой химии и парфюмерии «Улыбка радуги».

Информационные партнеры праздника на Октябрьской площади - телеканал «Первый Псковский», Псковская Лента Новостей, Центр деловой информации, радио «Шансон».