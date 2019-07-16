Общество

Социальные предприятия будут получать господдержку

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальном предпринимательстве, регулирующий правовые отношения в этой сфере. Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает «Парламентская газета».

Социальное предпринимательство выделяется в отдельную область малого и среднего предпринимательства (МСП), понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие» закрепляются законом. При этом устанавливаются критерии отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям, специальные формы и виды их поддержки.

Так, к социальным предприятиям относят тот малый и средний бизнес, который обеспечивает занятость «социально уязвимых» категорий граждан — инвалидов, пенсионеров и предпенсионеров, одиноких и многодетных родителей, а также родителей с детьми-инвалидами. К ним также относятся выпускники детдомов, беженцы и вынужденные переселенцы, малоимущие, бездомные; граждане, освобождённые из мест лишения свободы и имеющие неснятую и непогашенную судимость.

Социальные предприятия смогут получать адресную господдержку, в том числе финансовую, имущественную, информационную, консультационную. Им также будут содействовать в развитии межрегионального сотрудничества, поиске деловых партнеров.