Общество

Сопредседатель «Гражданского контроля»: Избирательные участки для голосования питерских дачников в Псковской области - шаг вперед

В Пскове проходит заседание координационного межведомственного Совета по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в его работе принимают участие член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр Брод, заместитель областной администрации Николай Цветков, члены Общественной палаты Псковской области. Проводит заседание секретарь Палаты Анатолий Мультах.

Александр Брод отметил, что целью его визита стало проведение мониторинга избирательных процессов в Псковской области. Кроме того, он провел встречу с руководством областной Избирательной комиссии. Отдельно он затронул вопрос о так называемых «дачных» избирательных участках, специально организованных в Псковской области, чтобы дачники из Санкт-Петербурга смогли проголосовать на выборах губернатора Северной столицы.

Александр Брод считает это «шагом вперед и развитием избирательной системы». При этом он подчеркнул, что не видит проблем в том, что голосование на выборах первого лица Петербурга организуется на территории соседнего региона. Также он призвал общественников принять участие в контроле за проведением голосования.