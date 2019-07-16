Общество

Вице-губернатор приняла участие в открытии современного сушильного комплекса в Палкинском районе

Современный сушильной комплекс сельскохозяйственного предприятия «Тригорское» открылся в Палкинском районе. В торжественной церемонии в четверг, 18 июля, приняла участие заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Данный комплекс построен на собственные средства предприятия. Его мощность — 40 тонн зерна в час. Это четвертый сушильный комплекс агропредприятия. Другие элеваторы уже успешно работают в Пыталовском и Пушкиногорском районах.

«Ввод четвертого сушильного комплекса позволит оперативно убирать зерно с полей, вовремя его сушить и сохранить больший урожай», — отметил учредитель предприятия Игорь Муратов.

Напомним, что ООО «Тригорское» в настоящее время признается одним из наиболее активных производителей региона, которые успешно вводят заброшенные земли в севооборот. Ежегодно на предприятии в обработку возвращают около 5 тыс га заросших сельхозугодий.

Всего в ООО «Тригорское» находится в обработке около 15 тыс га, из них около 7 тыс га — под рапсом, остальные площади заняты зерновыми культурами.