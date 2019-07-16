Общество

В России появится сеть бесплатных центров помощи родителям

В 2019 году Минпросвещения России рассчитывает открыть сеть бесплатных центров помощи родителям. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства.

К концу года в 54 регионах страны появится 95 центров. Их задачей будет «повышение психолого-педагогической компетентности» матерей и отцов», уточнили в Минпросвещения.

К специалистам можно будет обратиться по вопросам раннего развития, психологии подростков или домашнего обучения. Будущие сотрудники уже сейчас проходят необходимую подготовку.

Также для родителей планируют создать информационно-просветительский портал. Он будет создан в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование».