Общество

Средняя зарплата товароведа в Пскове с прошлого года почти не изменилась

Сервис по поиску высокооплачиваемой работыSuperjobпроанализировал зарплаты товароведов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, товаровед в Пскове в среднем получает 25 000 рублей, что на 1 тысячу выше, по сравнению с прошлым годом (24 000 руб., обзор от 25.11.2018 г.). Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 45 000 рублей в месяц (43 000руб., обзор от 25.11.2018 г.), а в Санкт-Петербурге – 37 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 28 000 рублей, Великий Новгород – 25 000 рублей, Смоленск – 25 000 рублей, Ленинградская область – 31 000 рублей в месяц.