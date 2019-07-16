Общество

На турбазе «Пушкиногорье» продолжает действовать профсоюзная программа «Поэма»

На туристической базе «Пушкиногорье» продолжает действовать профсоюзная программа «Поэма» для жителей Псковской области и членов профсоюзов Псковской области и Северо-Западного федерального округа.

В рамках программы при заезде с понедельника по четверг можно отдохнуть по сниженным ценам. Так, стоимость путевки на 4 дня с фиксированной датой заезда при размещении в 2-местном номере «эконом» составит 2200 рублей на 1 человек. Для тех, кто не является членом профсоюза, такая же путевка стоит 2800 рублей. В эту цену входит проживание, 3-разовое питание и культурно-развлекательная программа.

Предложение ограничено, действует до 23 декабря 2019 года.

Забронировать и приобрести путевку по программе «Поэма» можно только в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по электронной почте marketing@pskov-kurort.ru, pskovkurort@pskov-kurort.ru. Можно также лично обратиться в отдел реализации по адресу: г. Псков, ул. Советская, 15, каб. 12. Заявка рассматривается в течение двух дней с момента ее получения.