Общество

Артистка Инна Чурикова попала в больницу после падения со сцены

Народная артистка Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». Как сообщает СтарХит, актрисе стало плохо на сцене, она оступилась и упала с небольшой высоты. Позже информацию подтвердили сразу несколько человек: директор театра «Ленком», в котором уже много лет служит Инна Михайловна, Марк Варшавер и супруг Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов.

Актер Александр Михайлов, который в этот вечер был партнером звезды по сцене, сообщил СМИ, что спектакль удалось закончить, после чего актрису увезли на скорой.

Сейчас сведения о состоянии народной артистки очень противоречивые. Источники приводят слова коллеги Инны Михайловны, Екатерины Васильевой, которая рассказала, что артистка споткнулась обо что-то на плохо освещенной сцене. Васильева утверждает, что на первый взгляд у звезды «Ленкома» нет переломов. По данным телеграм-канала Mash, актриса, упав, сломала два ребра.

К слову, это не первый случай с переломами конечностей, который переживает актриса. Так, в 2016 году в «Ленкоме» был отменен спектакль «Аквитанская львица» из-за того, что звезда сломала руку. Тогда Инна Михайловна отнеслась к инциденту с юмором. «Хорошо, что не обе», - прокомментировала она.

Обе руки народная артистка тоже ломала - в 2012 году, когда неудачно упала, выходя из театра «Ленком». В 2011-м Чурикова также перенесла травму: сломала руку и ногу.

Несмотря на почтенный возраст, Инна Чурикова много времени проводит на сцене. Звезда «Ленкома» блистает в знаменитых постановках прославленного театра: «Аквитанская львица», «Ложь во спасение». Играет также в Театре наций - исполняет роль королевы Елизаветы в спектакле «Аудиенция»

Кроме того, артистка активно участвует в кинопроектах. Инна Михайловна является музой Глеба Панфилова: режиссер снимает супругу во всех своих фильмах: «Васса», «В круге первом», «Романовы. Венценосная семья» и других.

В марте этого года актриса стала лауреатом театральной премии «Золотая маска». Эта награда пополнила и без того огромную коллекцию регалий Инны Чуриковой.

Фото: Legion-Media