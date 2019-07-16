Общество

Более 27 тысяч псковских неработающих пенсионеров получили пенсию в новом размере

В 2019 году были пересмотрены правила подсчета социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера. Изменения коснулись неработающих пенсионеров, чей совокупный размер материального обеспечения, (а именно пенсия и другие социальные выплаты в совокупности) на момент индексации с 1 января были ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском отделении ПФР, в Псковской области в 2019 году прожиточный минимум пенсионера составляет 8806 рублей. По новым правилам социальная доплата предоставляется таким образом, что прибавка к пенсии в результате проведенных индексаций выплачивается сверх величины прожиточного минимума пенсионера.

Другими словами, прибавку к пенсии, в результате вступивших в силу изменений получили неработающие пенсионеры, которым по состоянию на 31 декабря 2018г. была установлена ФСД до уровня прожиточного минимума 8806 рублей.

В соответствии с ранее действовавшим порядком размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты. Это приводило к тому, что каждая новая индексация увеличивала размер пенсии и пропорционально уменьшала назначенную социальную доплату. В итоге выплата пенсионерам даже после индексации оставалась без изменений, хотя и обеспечивались на уровне прожиточного минимума.

Ранее, индексацию пенсии получатели ФСД не ощущали. Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций.

Добавим, что прибавку к выплатам получили около 27750 тысяч пенсионеров Псковской области.