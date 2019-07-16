Общество

В Росгвардии учреждена ведомственная медаль «Генерал от инфантерии Е.Ф. Комаровский»

В 2019 году исполняется 250 лет со дня рождения генерала от инфантерии графа Евграфа Федотовича Комаровского, свыше 18 лет командовавшего внутренней стражей, которая по праву считается прообразом войск национальной гвардии. В честь этого события приказом Росгвардии учреждена ведомственная медаль «Генерал от инфантерии Е.Ф. Комаровский».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, Евграф Комаровский родился 29 ноября 1769 года в Санкт-Петербурге в семье чиновника дворцовой канцелярии. Рано лишившись родителей, с помощью родственников получил воспитание и образование в лучших петербургских пансионах, был записан по-тогдашнему обычаю, принятому в дворянских семьях, на военную службу сначала сержантом в лейб-гвардии Преображенский, затем в Измайловский полк.

В 1799 году участвует в Итальянском и Швейцарском походах под командованием генерал-фельдмаршала А.В. Суворова. Был отмечен орденом Св. Анны 2-й степени за отличия «при разбитии многочисленного неприятеля при реках Тидоне, Треббии и Нуро», знаком того же ордена, алмазами украшенным, «за оказанную храбрость» в бою при г. Нови, а также орденом Св. Иоанна Иерусалимского. В ноябре того же года произведён в генерал-майоры.

В июле 1811 года назначен инспектором внутренней стражи, занялся организацией и устройством нового войска.

Во время Отечественной войны 1812 года содействовал формированию государственного ополчения и резервных полков, для этой цели были выделены окружные генералы, офицеры и нижние чины внутренней стражи.

Вместе с подчиненными организовал поставку лошадей в действующую армию. Под его руководством внутренняя стража обеспечивала «тишину и спокойствие» в империи. В связи с созданием в 1816 году Отдельного корпуса внутренней стражи назначается его командиром. В том же году производится в генерал-лейтенанты.

Отметим, в 1820 году Евграф Комаровский посещал Псков, где проинспектировал Псковский внутренний гарнизонный батальон.