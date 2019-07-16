Общество

Псковская область участвует в межрегиональном совещании по переходу на цифровые технологии

Представители регионов России, занимающиеся развитием информатизации и связи, принимают участие в межрегиональном совещании «Лидеры цифрового развития», которое проходит с 18 по 21 июля в Якутске. Экспертами выступают заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков, а также руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители профильных министерств по развитию цифровой экономики субъектов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, Псковскую область на совещании представляет начальник управления цифрового развития и связи Денис Матвеев.

В течение трех дней участники из 82 регионов России будут обсуждать проблемы и задачи по развитию IT-отрасли, информатизации и связи. В центре внимания будет решение актуальных вопросов и проблем поддержки по цифровым технологиям, также планируется обсудить систему управления региональной цифровизацией, финансирование и реализацию программ, созданных с использованием цифровых технологи и внедрение проекта «Умный город».

Отдельно в формате круглых столов будет организовано обсуждение субсидирования цифрового государственного управления, подключения социально-значимых объектов к сети «Интернет» и обеспечения связью труднодоступных малонаселенных пунктов.

«Для Псковской области на сегодняшний день приоритетом является цифровизация региона, а также проводимая нами работа по обеспечению связью в отдаленных населенных пунктах. Поэтому обмен опытом с коллегами из других регионов будет особенно полезен»,- подчеркнул Денис Матвеев.

Накануне участникам совещания показали самые успешные стартап-проекты в IT-парке, после чего все желающие смогли обменяться опытом и рассказать о практиках по внедрению цифровых технологий в своих регионах.

В программе межрегионального совещания «Лидеры цифрового развития» также предусмотрена презентация платформы по взаимодействию жителей, бизнеса и власти. Регионы, перешедшие на цифровое телевидение, поделятся опытом с теми, кому предстоит осуществить переход в октябре. В числе таких регионов и Псковская область.