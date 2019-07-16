Общество

Сопредседатель «Гражданского контроля» Александр Брод встретился с председателями ТИК Псковской области

Сопредседатель Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в рамках двухдневного визита в Псков встретился с председателями ТИК Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Цель приезда Александра Брода - мониторинг текущей избирательной компании в Псковской области и процесса создания и работы «дачных» избирательных участков по выборам губернатора Санкт-Петербурга. «В этой связи я провожу встречи с руководством избирательных комиссий области, Общественной палаты региона, региональным отделением Ассоциации юристов России», - поделился Александр Брод своими планами.

Во время встречи с председателями территориальных избирательных комиссий, которую организовал облизбирком, Александр Брод рассказал о работе «Гражданского контроля» по организации общественного наблюдения на выборах в Псковской области.

«Наша задача -это, прежде всего, понять ход избирательной кампании, узнать какие возникают проблемы, как ведется информирование избирателей и подготовка наблюдателей. Для нас очень важно, чтобы эти двадцать "дачных" избирательных участков, которые будут открыты на территории Псковской области, не остались без внимания со стороны общественности. Мы будем всячески содействовать тому, чтобы на них тоже присутствовали наблюдатели и от кандидатов, и от политических партий, и от Общественной палаты Санкт-Петербурга», - отметил он.

Александр Брод отметил, что обязательно будет задействован и общественный ресурс Псковской области. «Благо здесь уже есть подготовленные люди, которые хорошо себя проявили на выборах президента РФ», - добавил он.

Сопредседатель Ассоциации напомнил о недавно принятом законе, позволяющем общественникам участвовать в процессе наблюдения за выборами и выразил надежду, что общественники Псковской области будут обязательно присутствовать на местных выборах, а Общественная палата Санкт-Петербурга даст им направление и на «дачные» избирательные участки.

Александр Брод сообщил, что «Гражданский контроль» будет в постоянном контакте с общественниками и избирательными комиссиями. Планируется создание общественного штаба в Пскове и общественного штаба в Санкт-Петербурге. Будут организованы учебные занятия для наблюдателей, привлекаться местные эксперты для оценки готовности «дачных» участков к выборам.

«Главное, чтобы это была не формальность, как это некоторыми воспринимается, а полноценные избирательные участки для удобства граждан. Не секрет, что в первой декаде сентября, когда проводятся выборы, некоторые избиратели Санкт-Петербурга все еще продолжают отдыхать на территории Псковской области и собирать свой урожай овощей и фруктов», - пояснил он.

Александр Брод уверен, что «дачные» избирательные участки-это шаг вперед. «Это доступность и открытость избирательной системы. Я думаю, что это направление будет развиваться. Главное, чтобы на этих участках был общественный контроль и они были полноценными», - подытожил он.

Добавим, что Избирательная комиссия Санкт-Петербурга на заседании 11 июля рассмотрела вопрос об избирательных участках, образованных за пределами территории города, на выборах губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября, чтобы обеспечить избирателей правом выбирать высшее должностное лицо по месту нахождения. Для этого были достигнуты договоренности с избирательными комиссиями Ленинградской и Псковской областей.

На территории Псковской области планируется образовать порядка 20 избирательных участков. Сейчас обсуждается вопрос, где они будут находиться.

Практика голосования за пределами региона, где проходят выборы, была апробирована в прошлом году на выборах мэра в Москве.

Напомним, «Гражданский контроль» постоянно проводит мониторинги по подготовке и проведению избирательных кампаний на территории Псковской области. Региональная избирательная комиссия взаимодействует Ассоциацией по защите избирательных прав не первый год и считает, что общественное наблюдение за избирательным процессом повышает доверие к выборам, к их чистоте и объективности.