Общество

Ни один сотрудник Псковского и Изборского музеев не обижен, заявил Александр Голышев

Ни один сотрудник, работавший ранее в Псковском и Изборском музеях, не обижен, все обеспечены рабочим местом. Об этом сегодня, 19 июля, заявил и.о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам спикера, изменения коснулись бухгалтерии и кадровой службы, теперь они едины.

«Я просто не посмел отказаться, когда речь зашла о моем назначении как генерального директора объединенного музея», - отметил Александр Голышев. Также он подчеркнул, что останется председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества и продолжит работу в ПсковГУ.