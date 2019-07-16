Общество

Руководство «Титан-Полимера» встретилось с коллективом птицефабрики «Псковская»

Директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко встретился с работниками птицефабрики «Псковская» в поселке Тямша (Псковский район) и ответил на волнующие их вопросы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода, во встрече также приняли участие директор птицефабрики Александр Станиславчик и председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Николай Романов поблагодарил коллектив и руководство птицефабрики за работу, отметил, что предприятие является одним из флагманов в своем секторе. Также он высказал слова благодарности собственникам «Псковской», которым не только удалось удержать предприятие на плаву, но и нарастить производство.

Говоря о проекте по строительству завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино», он отметил, что инвестор действует исключительно в рамках закона и обратил внимание на серьезные требования по экологической безопасности к этому проекту как стороны органов исполнительной власти, так и со стороны контролирующих органов. При этом Николай Романов отметил, что зачастую критические высказывания в адрес инвестпроекта высказываются людьми, далекими от производства и понимания техпроцессов.

Кроме того, председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору заверил сотрудников птицефабрики в том, что областная власть не заинтересована в закрытии предприятия и намерено и в дальнейшем оказывать ему поддержку.

Директор предприятия Герман Петрушко в очередной раз напомнил, псковский завод «Псков-Полимер» по своим техническим параметрам не будет иметь аналогов в России, а его продукция будет востребована во всем мире. «Никакой опасности для экологии наше предприятие не несет, - заверил он, - потому что убраны все грязные технологии и отсечены все негативные моменты». «Контроль со стороны государства очень жесткий. От нас это потребует ответственного подхода, и мы это прекрасно понимаем», - добавил гендиректор завода.

Герман Петрушко подчеркнул, что при строительстве завода особое внимание будет уделено противопожарной безопасности на всех этапах производства. «Внештатная ситуация исключена не только самым современным технологическим процессом, но и самим проектом», - заключил он.

Сотрудники птицефабрики в свою очередь поинтересовались перспективами ремонта коллектора, который обслуживает, в частности, птицефабрику, попросили объяснить, почему инвестор выбрал для проекта именно Псковский район, уточнили, сколько планируется открыть рабочих мест на заводе, безопасное ли там сырье, какие действия будут приниматься в случае форс-мажорных ситуаций, а также какой уровень шума будет исходить от предприятия.

Отвечая на вопрос о коллекторе и отходах, Герман Петрушко пояснил, что после очистки в специальных очистительных сооружениях закрытого типа ОЭЗ «Моглино», стоки будут соответствовать требованиям к производственным стокам Горводоканала: только в этом случае будет осуществляться сброс в коллектор. По словам директора предприятия, со стороны управляющей компании ОЭЗ «Моглино» есть обязательство коллектор отремонтировать. «Это в наших интересах, чтобы этот вопрос и напряжение были сняты», - заявил он.

Добавим, что на данном этапе говорится, что санитарные зоны птицефабрики и завода «Титан-Полимер» пересекаться не будут. Кроме того, Герман Петрушко отметил, что это распространенная практика, когда предприятия по выпуску ПЭТ-гранул соседствуют с предприятиями сельскохозяйственного цикла.

Смотрите также Гендиректор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко о перспективах создания в Псковской области кластера по переработке ПЭТ

Напомним, проект по созданию завода «Титан-Полимер» предполагает почти 14 млрд рублей инвестиций. На предприятии будут созданы на первом этапе около 250, а в перспективе - более 500 рабочих мест. Завод будет производить ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-пленку. На сегодняшний день проект готовится пройти все необходимые экспертизы, выключая экологическую госэкспертизу.