Общество

В Пскове стартовал чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по ориентированию на местности

На базе Управления Росгвардии по Псковской области проходит чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии среди подразделений специального назначения по ориентированию на местности. Мероприятие приурочено к 250-летию со дня рождения генерала от инфантерии Евграфа Комаровского, первого командующего внутренней стражи России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

В состязаниях принимают участие 11 команд представляющих территориальные управления и воинские части округа.

В торжественном открытии соревнований приняли участие, начальник топографической службы Росгвардии полковник Дмитрий Филатов и начальник регионального управления ведомства Игорь Иванов. Руководители пожелали спортсменам энергии, удачи, упорства в достижении цели, достойных соперников и заслуженных побед.

В первый день чемпиона спецназовцы показали свои теоретические знания и практические умения в топографической подготовке.

Во второй день соревнований участникам предстоит ориентирование на местности, в ходе которого будет необходимо за кратчайшее время пройти нанесенную на карте дистанцию и произвести отметку на всех обозначенных на карте контрольных пунктах в указанной последовательности.