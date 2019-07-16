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Общество

В Псковской области сократилось количество убийств, изнасилований и грабежей

19.07.2019 13:06|ПсковКомментариев: 0

На расширенном заседании коллегии УМВД России по Псковской области подведены итоги работы полиции в первом полугодии 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В работе коллегии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, прокурор области Сергей Белов, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Иван Тимошенко, начальники подразделений и служб аппарата Управления, а также территориальных ОМВД на районном уровне.

Группа отличившихся стражей порядка поощрена ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями. По традиции погоны получили сотрудники, которым присвоены первые специальные звания.

Со вступительным словом к собравшимся обратился начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников. С докладом о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области в первом полугодии текущего года выступил заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Андрей Столяров.

Отмечалось, что органами внутренних дел за истекший период был обеспечен общественный порядок и безопасность. На территории региона зарегистрировано 4101 преступление. Установлено 2186 лиц, их совершивших. Меньше зарегистрировано убийств, изнасилований, грабежей, умышленных поджогов. В полтора раза сократилось количество квартирных краж. Снизилось число краж автомобилей, а также угонов транспортных средств. Отмечается меньше фактов мошенничества.

Положительные результаты достигнуты по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Возросла раскрываемость преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Достигнуто сокращение основных показателей аварийности на дорогах области, в частности, по количеству дорожно-транспортных происшествий и числу пострадавших в них лиц.

Между тем, отмечался и ряд проблемных вопросов, требующих своего решения. Как подчеркнул прокурор области Сергей Белов, у стражей правопорядка большой потенциал, реализация которого позволит и в дальнейшем достойно решать ответственные задачи по борьбе с преступностью и защите прав и интересов наших сограждан.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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