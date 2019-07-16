Общество

Более 95 тысяч пособий выплачено жителям Псковской области в рамках пилотного проекта «Прямые выплаты»

За первое полугодие 2019 года Псковским региональным отделением Фонда социального страхования РФ выплачено более 95 тысяч пособий по обязательному социальному страхованию в рамках реализации на территории области пилотного проекта «Прямые выплаты». Сумма перечисленных пособий составила более 742 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

Из них 462 миллиона рублей - выплаты на пособия по временной нетрудоспособности; 278 миллионов рублей – на пособия, связанные с материнством; 2,7 миллиона рублей – на страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

«Почти 98% от количества всех обращений за выплатой страхового обеспечения территориальным отделением Фонда было получено в электронном виде – рассказывает начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Наталья Перова. - Все пособия застрахованным лицам были назначены и выплачены своевременно.

К сожалению, есть работодатели, которые нарушают установленный законодательством пятидневный срок (5 календарных дней) передачи сведений на выплату пособий своим работникам в территориальный орган Фонда социального страхования».

Следует отметить, что в отношении таких организаций проводится процедура привлечения к административной ответственности должностных лиц по части 4 статьи 15.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Сотрудники Фонда призывают страхователей очень внимательно относиться и к заполнению электронных реестров. Некорректные или недостающие сведения, представленные в территориальное отделение Фонда, непременно приведут к увеличению сроков выплаты пособия застрахованным гражданам. Порой неактуальные контактные данные, представленные работодателем, не дают возможности связаться с ним и вместо того, чтобы ускорить процесс получения достоверных сведений, Псковское региональное отделение вынуждено приостанавливать выплаты пособий, направляя извещение работодателю. Так, за первое полугодие 2019 года страхователям Псковской области было направлено около 4 тысяч извещений о представлении недостающих документов или сведений.

«Проект «Прямые выплаты», реализуемый на территории Псковской области позволяет сделать систему расходования средств социального страхования более прозрачной, пресекать выплаты по фальшивым бланкам листков нетрудоспособности, выявлять случаи нарушения страхового законодательства - продолжает Наталья Перова. – Теперь, финансовое неблагополучие страхователя никак не скажется на выплатах пособий его работнику. Плюсы пилотного проекта ощутили и работодатели. Для них упрощена процедура подготовки отчётности, ежеквартально представляемой в контролирующие органы. К тому же, страхователи не изымают из оборота денежные средства на выплату пособий, что повышает их финансовую устойчивость».

Напомним, в Псковской области пилотный проект Фонда социального страхования «Прямые выплаты» стартовал с 1 января 2019 года. Согласно нововведениям, изменился порядок выплаты социальных пособий работающим гражданам. Отныне рассчитывает и перечисляет пособия не бухгалтерия предприятий, как было ранее, а региональное отделение Фонда социального страхования. Выплачиваются пособия работникам напрямую - на лицевой счет в банке или по почте.