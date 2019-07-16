Общество

С момента старта реформы ТКО прошло слишком мало времени, чтобы ставить вопрос о расторжении контракта с «Экопромом» - Сергей Пайст

Поднимать вопрос о расторжении контракта с регоператором по обращению ТКО на территории Псковской области (ООО «Экопром») на данный момент преждевременно

Поднимать вопрос о расторжении контракта с регоператором по обращению ТКО на территории Псковской области (ООО «Экопром») на данный момент преждевременно. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор компании Сергей Пайст, комментируя критику, поступающую в адрес деятельности регоператора, в частности, со стороны депутатов Псковского областного Собрания.

«Критика должна быть конструктивной. Я был на той сессии (где обсуждался вопрос реализации реформы ТКО в псковском регионе - ред.). Некоторые вопросы в какой-то мере актуальны, а по каким-то нам и самим есть, что сказать. В этом плане надо находиться в диалоге», - отметил гость студии.

По его словам, соглашение с регоператором в Псковской области заключено на 10 лет, деятельность ООО «Экопром» по реализации «мусорной» реформы в регионе началась лишь полгода назад, и на данный момент ставить вопрос о расторжении контракта преждевременно - прошло слишком мало времени. «Все-таки регоператор - достаточно большая управляющая компания, которая выполняет большой объем работы. Почему-то все считают, что реформа, стартовавшая 1 января, уже 2 числа должна успешно закончиться (показать результативность - ред.), - выразил недоумение Сергей Пайст. - Наша компания достаточно много сделала и делает для того, чтобы в этой реформе мы реформировались, и если есть какие-то проблемы, мы стараемся на них оперативно реагировать».