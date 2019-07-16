Общество

В Пскове нет проблем с уборкой мусора с кладбищ - Сергей Пайст

В Пскове нет проблем с уборкой мусора с кладбищ. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.

«Проблема отсутствует, если говорить про Псков. Есть подрядчик, который занимается уборкой мусора с кладбищ. Основной вопрос в том, что объем наполняемости баков отходами достаточно хаотичен в зависимости от сезона. В какой-то момент контейнер переполнен, а в какой-то стоит полупустой. Совместно с УГХ мы стараемся находить оптимальный вариант графика», - отметил гость студии.

На данный момент принят график, предусматривающий уборку ТКО с кладбищ два раза в неделю - по вторникам и пятницам. «Экопром» предоставил под мусор дополнительные емкости.

В то же время Сергей Пайст отметил проблему с уборкой мусора с кладбищ по региону в целом. «Не везде заключены договоры. Всем органам местного самоуправления мы направили предложение о заключении договора с регоператором, и нам уже начали поступать соответствующие заявки», - заключил Сергей Пайст.