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Общество

Фонд содействия инновациям приглашает предприятия Псковской области к участию в конкурсе «Старт»

19.07.2019 14:30|ПсковКомментариев: 0

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере приглашает малые инновационные предприятия Псковской области к участию в конкурсных отборах по программе «Старт» в рамках федеральных проектов «Информационная инфраструктура» и «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Будут проведены два конкурса: «Старт - Цифровые платформы» и «Старт - Цифровые технологии». В конкурсах могут принимать участие физические лица и юридические лица-субъекты малого предпринимательства, дата регистрации предприятия составляет не более 2-х лет с даты подачи заявки на конкурс.

Реализация конкурсов предусмотрена в 3 этапа, максимальный объем предоставляемого Фондом гранта на первом этапе составляет 3 млн рублей, на втором этапе - 4 млн рублей, на третьем - 5 млн рублей.

Подать заявку можно через систему АС Фонд-М по адресу:https://online.fasie.ru.

Конкурс «Старт - Цифровые платформы» предполагает отбор проектов по разработке цифровых платформ и технологий для них, направленных на развитие информационной инфраструктуры. Проекты должны решать следующие задачи: алгоритмизовать взаимодействие участников платформы, обеспечивать взаимовыгодность отношений участников платформы, значимость количества предполагаемых участников деятельности, использующих платформу для взаимодействия, наличие единой информационной среды, перспективы снижения транзакционных издержек при взаимодействии участников платформы.

Заявки на конкурс «Старт - Цифровые платформы» будут приниматься с 4 июля до 2 сентября 2019 года.

Конкурс «Старт - Цифровые технологии» ориентирован на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги в целях создания и развития сквозных цифровых технологий.

Заявки на конкурс «Старт - Цифровые технологии» будут приниматься с 4 июля до 9 сентября 2019 года.

Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.

Программа реализуется в целях ускорения технологического развития Российской Федерации, увеличения количества организаций, осуществляющих технологические инновации, создания сквозных цифровых технологий на основе отечественных разработок, внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

Источник: Псковская Лента Новостей
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