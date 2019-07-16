Общество

Умерла звезда сериала «Государственная граница»

Умер белорусский актер Август Милованов известный зрителям по сериалу «Государственная граница». Об этом пишет РИА «Новости»со ссылкой на минский Национальный академический театра имени Янки Купалы.

Милованов скончался на 83-м году жизни.

В театре отметили, что прощание с народным артистом состоится на главной сцене учреждения, о времени гражданской панихиды и месте погребения станет известно позже.

Артист больше всего прославился ролью художника Кондратия Степановича в детской картине «Бронзовая птица» и ролью главы ОГПУ Вячеслава Менжинского в телесериале «Государственная граница», а также многим другим работам.