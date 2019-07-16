Общество

3-й сезон проекта Top Model NW стартует в Пскове

21 июля в ТРК «Акваполис» в Пскове официально стартует 3-й сезон проекта Top Model NW. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, это будет полноценная конкурсная программа новых участников.

Увлекательное реалити-шоу с участием моделей, которые хотят получить заветные контракты на работу в Европе, Китае, Японии и других странах мира, пройдет на сцене центрального атриума торгово-развлекательного комплекса.

Победители прошлых сезонов уже покоряют мировые подиумы.

Кто станет лидером в этом году - покажет новый сезон!

Начало программы в 15.00.

Вход бесплатный.