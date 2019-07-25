Общество

Власти Великих Лук поздравили военных моряков и ветеранов ВМФ с Днем военно-морского флота

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава городской администрации Любовь Романова поздравили военных моряков и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского флота, который отмечается 28 июля:

«Уважаемые военные моряки, ветераны Военно-Морского флота! Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления с Днем военно-морского флота России!

Героическую историю нашего Отечества, настоящее и будущее российского государства невозможно представить без сильного военно-морского флота, находящегося в полной боевой готовности.

Более трехсот лет наши отважные моряки самоотверженно защищали и продолжают защищать интересы Отчизны на морских и океанских просторах. Своими ратными подвигами и достижениями они завоевали флоту и родной стране немеркнущую в веках славу.

Сегодня ВМФ России вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом и является надежным щитом морских рубежей нашей Родины. Благодаря государственным программам, направленным на обеспечение обороноспособности вооруженных сил, российский военный флот проходит широкомасштабную модернизацию. В состав ВМФ вводятся не имеющие аналогов в мире новейшие атомные ракетные подводные лодки, многоцелевые надводные корабли, оснащенные высокоточным оружием большой дальности.

В день профессионального праздника военных моряков мы выражаем большое уважение их мужеству, чести и верности долгу, испытываем огромную гордость за наших земляков, доблестно послуживших на флоте, и за молодое поколение великолучан, которые, продолжая славные воинские традиции предков, добросовестно служат в частях и соединениях Военно-Морского флота Российской Федерации сегодня.

Дорогие ветераны ВМФ! Уважаемые офицеры, мичманы, старшины, матросы!

От всей души желаем вам дальнейших успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья, благополучия и согласия в семьях! Добра и хорошего настроения вам и вашим близким!».