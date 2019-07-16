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Общество

Михаил Ведерников выступил на совещании Совета безопасности

19.07.2019 15:18|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 19 июля, принял участие в выездном совещании секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в мероприятии, которое прошло в Санкт-Петербурге в Смольном, также приняли участие руководители профильных федеральных министерств и ведомств, губернаторы регионов СЗФО.

 Участники совещания обсудили дополнительные меры по повышению эффективности работы в сфере государственной молодежной политики, а также рассмотрели вопрос обеспечения энергетической безопасности в субъектах СЗФО.

Говоря о работе с молодежью, Николай Патрушев, обратил внимание на работу по предупреждению и борьбе с подростковой преступностью. «Необходимо в регионах создавать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, всемерно развивать ее потенциал», - отметил он. Секретарь Совбеза также напомнил, что в силу своего возраста молодые люди могут попадать под влияние террористических и экстремистских организаций. «Поэтому крайне важно принимать своевременные и превентивные меры по защите молодежи от влияния идейно-ценностной экспансии и информационно-психологического воздействия», - добавил он.

 Опытом Псковской области по поддержке общественных проектов и развитию молодежной инициативы с участниками совещания поделился губернатор региона Михаил Ведерников. «В настоящее время идет настоящая война за умы российской молодежи, и от успеха наших действий зависит будущее нашей страны. Поэтому при существующих внешних и внутренних вызовах молодежная политика получает безусловный приоритет», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона проинформировал, что для снижения негативных тенденций в сфере подростковой преступности, властям региона за последние два года удалось провести полную перезагрузку молодежной политики. В администрации области создано профильное региональное Управление, в каждом районе есть специалисты по работе с молодежью работу, функционируют 5 молодежных центров, которые занимаются организацией досуга и поддержкой талантливых детей.

«Центральная площадка для поддержки молодежных идей и консолидации всех конструктивных НКО области - проектный офис „Команды 2018“. С его помощью были реализованы более двух десятков общественно значимых проектов, а также оказана помощь в оформлении заявок в различные грантовые конкурсы, в том числе, по линии Фонда президентских грантов», - заметил губернатор. В этом году только по итогам первой заявочной волны регион получил из Фонда 16 млн рублей на реализацию социально значимых общественных проектов. Успешный опыт подобной работы будет растиражирован в муниципальных образованиях, в каждом из которых будет открыт филиал проектного офиса, добавил Михаил Ведерников.

Отдельно губернатор остановился на результатах плодотворного сотрудничества областных властей с Псковским государственным университетом и Псковской митрополией. Во взаимодействии с последней будет реализован крупный проект «Россия - моя история» - построен комплекс, который совместит в себе выставочные и музейные пространства с многоцелевыми спортивными зонами. «Это будет важный идеологический и досуговый центр, аналогов которому в Псковской области на данный момент нет», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В ходе своего выступления глава региона обратил внимание, что активная молодежь при поддержке администрации региона принимает активное участие во Всероссийской форумной кампании. Параллельно на территории области также организуются крупные мероприятия для молодежи. Например, в прошлом году состоялись первый кадровый конкурс «Лидер года» и первый молодежный форум с грантовым фондом 400 тыс рублей. В настоящее время в Себежском районе проходит шестидневный международный молодежный форум «Без границ». А в сентябре будет проведен региональный конкурс на выделение субсидий для реализации молодежных проектов. «Все эти шаги в совокупности полностью изменили ландшафт молодежной политики Псковской области и активно задействовали каждый муниципалитет», - заметил губернатор. Он обратил внимание, что для детального анализа полученных результатов будет проведена серьезная социологическая работа, по итогам которой будет проведена корректировка уже проведенной работы и намечены перспективные направления для дальнейшей деятельности.

Вместе с тем Михаил Ведерников обратился к Николаю Патрушеву с просьбой поддержать предложение о включении Псковской области в список приоритетных территорий для переселения соотечественников.

Фотографии предоставлены пресс-службой полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе

Источник: Псковская Лента Новостей
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