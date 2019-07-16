Общество

Атрибуты почетного гражданина города Пскова вручили Анатолию Мультаху

Сегодня, 19 июля, в Городском культурном центре состоялось праздничное мероприятие с церемониалом вручения звания «Почетный гражданин Пскова».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, и.п. главы города Пскова Елена Полонская вручила атрибуты почетного гражданина города председателю Общественной палаты Псковской области Анатолию Мультаху.

Открывая мероприятие, Елена Полонская поприветствовала всех присутствующих: «В этот день отдельные слова благодарности хочу сказать всем ветеранам войны, низкий вам поклон и искреннее спасибо за стойкость и мужество. По традиции в день освобождения города мы вручаем звание почетного гражданина».

Елена Полонская подчеркнула, что данное звание присваивалось уже 45 раз.

Почетному гражданину по традиции вручается лента, медаль, удостоверение.

«Благодарю за оказанное доверие, надеюсь оправдать», - прозвучало ответное слово от Анатолия Мультаха.

Далее в честь вновь избранного почетного гражданина прозвучал гимн Пскова.

Елена Полонская также вручила свидетельства о внесении в Книгу почета города Пскова председателю регионального отделения Красного Креста Петру Василевскому и тренеру по боксу 76-й дивизии Владимиру Ивасенко.

Затем состоялось вручение медалей «За заслуги перед Псковом» почетному строителю РФ, экс-председателю Псковского горисполкома Александру Алексееву и Заслуженному учителю РФ, бывшему директору Псковского естественно-математического лицея №20 Александре Ефремовой. Также сегодня положили начало новой традиции - чествованию пар, которые прожили вместе не один десяток лет. В частности, поздравления принимали Людмила Петровна и Сергей Дмитриевич Труфановы, отмечающие сегодня 50 лет совместной жизни, Маина Васильевна и Иван Петрович Ручьевы, которые прожили в браке 50 лет, и Анна Яковлевна и Владимир Сергеевич Смирновы, также отпраздновавшие в этом году золотую свадьбу.

В заключение 10 юным псковичам вручили паспорта РФ.

Напомним, решение об избрании Анатолия Мультаха почетным гражданином города Пскова принималось на сессии Псковской городской Думы 12 июля тайным голосованием.