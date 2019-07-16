Общество

Красногородский район готовится отметить 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Красногородский район готовится отметить сразу две памятные даты: 75-летие освобождения муниципального образования от немецко-фашистских захватчиков и 555-ю годовщину со дня образования поселка. Основные мероприятия состоятся в субботу, 20 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

День поселка начнется с традиционного шествия праздничной колонны. По маршруту от стадиона к центральной площади вместе пройдут представители власти района, организаций и предприятий Красногородска, ветераны Великой Отечественной войны, молодежь, жители и гости населенного пункта.

В 11.00 на площади состоится митинг, где с памятными датами присутствующих поздравит Глава муниципального образования Валентина Понизовская и другие официальные лица. Чтобы почтить память воинов, погибших в боях на территории Красногородского района, к воинскому захоронению в центре поселка возложат цветы.

В субботу в поселке пройдут и несколько спортивных мероприятий. Так, на летней спортивной площадке реки Синяя будут организованы соревнования по пляжному волейболу, в которых примут участие спортсмены из районов области. А на местном стадионе состоится ответный товарищеский матч между командами Красногородского и Пустошкинского районов.

В День поселка для жителей и гостей Красногородска приготовлена насыщенная культурная программа с участием творческих коллективов области. Завершится праздник фейерверком и дискотекой.

К памятной дате 75-летия освобождения района были приурочены и историко-краеведческие чтения, которые накануне прошли в районной библиотеке. Участники - краеведы, историки и искусствоведы - вспомнили различные этапы истории Красногородского района, особенности местного фольклора, а также поговорили о Героях Советского Союза - уроженцах района.

Напомним, что летом 1944 года после прорыва обороны противника на реке Великой и освобождения города Опочки части 10-й гвардейской армии устремились вперед, освобождая Красногородский район. Главной задачей стало преодоление оборонительных рубежей «Синий» на реке Синяя и «Зеленый» на реке Лжа. 22-я, 56-я, 65-я гвардейские дивизии, которые находились на правом фланге 10-й гвардейской армии, освободили южную часть муниципального образования. Северную часть района освободили части 54-й армии, бойцы которой двигались в направлении от Пушкинских Гор на Пыталово. Сопротивление противника было сломлено, и 20 июля 1944 года Красногородский район полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.