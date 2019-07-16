Общество

Проект «Без срока давности» презентовали на форуме «Без границ»

Презентация научно-просветительского проекта поискового движения России «Без срока давности» состоялась в пятницу, 19 июля, в Себежском районе в рамках молодежного форума Псковской области «Без границ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, мероприятие продолжает цикл встреч и дискуссий, которые проходят в течение этого лета в рамках региональных и федеральных молодежных форумов Федерального агентства Росмолодежь.

Руководитель направления по реализации военно-исторических проектов «Поискового движения России» Алексей Бормотов рассказал участникам форума о том, какие советские документы стали доказательствами преступлений против мирных жителей на Нюрнбергском трибунале, а также о проводимых архивных мероприятиях по установлению личностей погибших в годы Великой Отечественной войны.

Представителям молодежных движений напомнили о том, что они могут принять участие в поисковых экспедициях, проходящих в рамках проекта «Без срока давности». Мероприятия запланированы в районах Псковской и Новгородской областей, а также в Ставропольском крае. В «дорожной карте» псковских маршрутов проекта особое внимание уделено городу Порхову, в котором по архивным данным, в период оккупации погибли около 80 тысяч мирных граждан.

О готовности принять участие в мероприятиях в июле этого года заявили псковские поисковики во время проведения мероприятий на Кургане Дружбы в Себежском районе. Детали реализации проекта «Без срока давности» обсуждались на встрече Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с ответственным секретарем общественного движения «Поисковое движение России» Еленой Цунаевой.

Цель проекта - возвращение темы массовой гибели мирного населения в годы Великой Отечественной войны в центр общественной дискуссии, распространение среди молодых россиян достоверной исторической информации о преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях. Организаторы ставят задачу бороться с попытками фальсификации истории, именно поэтому в состав активистов проекта вошли историки, долгие годы занимавшиеся исследовательской работой по теме Великой Отечественной войны и представители поисковых отрядов, работающих в регионе.

По словам экспертов, сложности в реализации проекта связаны с тем, что многие документы еще не рассекречены, а также с тем, что в отличие от солдат, мирные жители не имели никаких особых знаков отличия. А потому идентифицировать жертв среди мирного населения, пострадавшего в годы Великой Отечественной войны, гораздо сложнее.

На сегодняшний день данные о погибших от разных перипетий войны гражданских лицах варьируются от 9 до 16 миллионов человек.

Итогом совместной работы историков, специалистов архивных отделов и поисковиков станет распространение сведений о жертвах нацистов среди мирных жителей.