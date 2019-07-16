Общество

В Псковском районе завершаются строительные работы нескольких дошкольных учреждений образования

Ход строительства новых дошкольных образовательных учреждений проконтролировал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в рамках рабочей поездки в пятницу, 19 июля, по Пскову и Псковскому району. Строительство новых детских садов ведется в рамках реализации национального проекта «Демография». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, Александр Седунов познакомился с темпами строительных работ по возведению детских садов на улице Никольская и в деревне Портянниково Псковского района. Оба — на 120 мест. «Сейчас на объектах завершаются строительные работы. Активно идет отделка внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Все работы выполняются в графике. Ожидаем, что детские сады откроются осенью этого года», — отметил председатель комитета. Александр Седунов подчеркнул, что одновременно с ходом строительных работ, через электронную очередь ведется комплектация детских групп, набирается персонал.

В рамках рабочей поездки Александр Седунов посетил и уже работающий детский сад, который в этом году открылся на первом этаже жилого дома на улице Пражской в Псковском районе. Он рассчитан на 60 мест для детей до трех лет. На время летнего периода в учреждении открыто несколько ясельных групп и продолжается набор детей через электронную очередь. Полноценно детский сад приступит к работе с начала нового учебного года.

Кроме того, председатель комитета сообщил, что в ближайшее время начнется строительство еще одного большого детского сада в деревне Неелово Псковского района на 270 мест. Необходимые конкурсные процедуры завершены. Дошкольное учреждение разместится в непосредственной близости от Моглинской средней общеобразовательной школы. Работа будет вестись в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Напомним, что вопрос строительства дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, которое ведется в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», недавно стал главной темой совещания заместителя председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой. Псковскую область на совещании представлял губернатор Михаил Ведерников. Глава региона отмечал, что в этом году в Пскове, Великих Луках, Псковском районе в рамках национального проекта «Демография» будет создано более 1,2 тыс дополнительных мест для детей раннего возраста.