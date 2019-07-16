Общество

В Псковской области стартовали всероссийские соревнования по шахматам среди осужденных

В учреждениях УФСИН России по Псковской области стартовал всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН РФ по региону, соревнования проводятся в преддверии Международного дня шахмат, который отмечается 20 июля.

«Цель турнира - популяризация шахматной игры среди осужденных, организация полезной занятости и свободного времени, формирование у осужденных стремления к правопослушному поведению и выявлению сильнейших спортсменов. Такие масштабные соревнования, организованные ФСИН России, проводятся впервые. Участие в шахматной партии смогли принять все желающие осужденные исправительных учреждений и следственных изоляторов. Отметим, что конкурс проходит в два этапа: первый на региональном уровне, а второй на всероссийском, в режиме онлайн видеоконференцсвязи», - сообщили организаторы.

В Псковской области в первом этапе чемпионата приняло участие более 70 осужденных из семи подведомственных учреждений.

По итогам турнира определены 7 победителей, которые поощрены грамотами и ценными подарками.

Следующий этап станет международным и пройдет в форме интернет-турнира 5 и 6 августа, между осужденными уголовно-исполнительной системы России и осужденными, содержащимися в пенитенциарных учреждениях США, Бразилии, Италии, Белоруссии и Швейцарии.