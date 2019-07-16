Общество

В Псковской области прошел этап конкурса «Лучший начальник отряда»

На базе ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области прошел этап конкурса «Лучший начальник отряда». В данном этапе соревнования участие приняли 5 начальников отряда из разных исправительных учреждений регионального УФСИН.

В числе испытаний для конкурсантов были: стрельба в электронном тире, сдача зачетов по знанию нормативной базы регламентирующей деятельность воспитательных служб УИС, проверку на знание боевых приемов борьбы и сдача зачетов по физической подготовке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Управления ФСИН России.

По результатам соревнований первое место завоевал начальник отряда ИК-5 Сергей Панов, второе место занял начальник отряда ИК-3 Иван Гаморчук, а третье место начальник отряда ИК-2 Герман Волар.