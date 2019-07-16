Общество

Сокращения бюджетных мест в вузах не планируется - Путин

Президент России Владимир Путин заверил, что сокращения бюджетных мест в российских вузах нет и этого делать не планируется, напротив, в 2020 году этот показатель вырастет почти до 400 тысяч, растёт и финансирование бюджетных мест, сообщает РИА Новости.

На встрече Владимира Путина с работниками Магнитогорского металлургического комбината в пятницу одна из сотрудниц высказала опасение насчет сокращения бюджетных мест в вузах и повышения стоимости образования.

«Откуда вы взяли, что сокращается?», - поинтересовался президент. Женщина отметила, что такая информация появляется в СМИ. Владимир Путин с улыбкой заметил, что СМИ нужно читать, но посоветовал также посмотреть на реальные цифры. «На самом деле ничего не сокращается, бюджетные места в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут», - заверил президент.

Он отметил, что в 2017 году таких мест было порядка 300 тысяч, если говорить о бакалавриате и специалитете, а в 2018-2019 годах - более 380 тысяч.

«А в 2020 году будет почти 400 тысяч - 396 тысяч. И в денежном выражении растёт финансирование бюджетных мест - на 16% за последние два года выросло», - уточнил глава государства.

Он напомнил также о правиле, согласно которому на 1000 молодых людей от 17 до 30 лет может быть порядка 800 студентов.

«И эти параметры сохраняются. Но, конечно, в каждом регионе по-разному немножко, все зависит от рынка труда и потребностей рынка труда. Но количество мест не сокращается и не планируется», - подчеркнул Владимир Путин.