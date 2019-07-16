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Общество

Сегодня псковичи празднуют 1116-летие города. РАСПИСАНИЕ

20.07.2019 09:15|ПсковКомментариев: 1

Псковичи отмечают День города. В 2019 году Пскову исполняется 1116-летию (со дня первого упоминания города в летописи). Празднование проходит 20 июля, в центре муниципалитета. Также в городе проходят мероприятия, посвященные и 75-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, памяти равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской.

Расписание:

10.00

Спортивно-технический фестиваль по военно-прикладным и техническим видам спорт Регионального отделения ДОСААФ России по Псковской области.

В программе фестиваля:

- показ техники, вооружения;

- демонстрационные полеты самолетов и десантирование парашютистов;

- показательные выступления спортсменов мотоциклетного клуба Регионального отделения ДОСФФФ России Псковской области;

- демонстрационный показ авиа и судомоделей и др.

ПОУ «Псковская ОТШ» ДОСААФ России,

ул. Яна Райниса, 41

0+

 

11.00

«1944». Городской пеший квест, посвященный 75-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков (организатор – компания «Вквестах»).

Финский парк

0+

 

11.00

«Антивирусная эстафета». 7-й ежегодный игровой праздник.

Сквер у гостиницы «Рижская»

0+

 

12.00

 

«Творчество юных – любимому городу». Праздничные концертные тематические программы.

Детский парк, амфитеатр

0+

 

12.00

«Я люблю город Псков!». Большой праздничный концерт коллективов и артистов города.

Октябрьская площадь

0+

 

15.00

«ColorFest». Фестиваль красок.

Набережная р. Псковы у Троицкого моста

6+

 

16.00

«Загадочный сундук». Квест «отдыхаем всей семьей» (организатор – компания «Вквестах»).

ул. Профсоюзная, набережная реки Великой

0+

 

19.00

«Лучший город на земле». Концертная программа.

Набережная реки Великой, амфитеатр

0+

 

19.00

«С Днём рождения, город мой». Праздничная программа.

ул. Профсоюзная

0+

 

20.00

Фестиваль водных фонариков.

Набережная р. Псковы у Троицкого моста

0+

 

20.00

«Танцуй вместе с нами». Танцевальный марафон (организатор – школа танцев Para Dois).

Набережная реки Великой у ТЭЦ

12+

 

21.00

Показательные выступления парашютистов.

площадь Ленина

0+

 

21.30

Выступление звезды Российской эстрады Натали.

Октябрьская площадь

0+

 

22.30

Праздничный фейерверк.

Набережная реки Великой

0+
Теги: #праздник #праздники #День города
Источник: Псковская Лента Новостей
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