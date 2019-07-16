Сегодня псковичи празднуют 1116-летие города. РАСПИСАНИЕ

10.00

Спортивно-технический фестиваль по военно-прикладным и техническим видам спорт Регионального отделения ДОСААФ России по Псковской области. В программе фестиваля: - показ техники, вооружения; - демонстрационные полеты самолетов и десантирование парашютистов; - показательные выступления спортсменов мотоциклетного клуба Регионального отделения ДОСФФФ России Псковской области; - демонстрационный показ авиа и судомоделей и др. ПОУ «Псковская ОТШ» ДОСААФ России, ул. Яна Райниса, 41 0+