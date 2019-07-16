Сегодня псковичи празднуют 1116-летие города. РАСПИСАНИЕ

Псковичи отмечают День города. В 2019 году Пскову исполняется 1116-летию (со дня первого упоминания города в летописи). Празднование проходит 20 июля, в центре муниципалитета. Также в городе проходят мероприятия, посвященные и 75-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, памяти равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской.
Расписание:
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10.00
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Спортивно-технический фестиваль по военно-прикладным и техническим видам спорт Регионального отделения ДОСААФ России по Псковской области.
В программе фестиваля:
- показ техники, вооружения;
- демонстрационные полеты самолетов и десантирование парашютистов;
- показательные выступления спортсменов мотоциклетного клуба Регионального отделения ДОСФФФ России Псковской области;
- демонстрационный показ авиа и судомоделей и др.
ПОУ «Псковская ОТШ» ДОСААФ России,
ул. Яна Райниса, 41
0+
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11.00
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«1944». Городской пеший квест, посвященный 75-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков (организатор – компания «Вквестах»).
Финский парк
0+
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11.00
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«Антивирусная эстафета». 7-й ежегодный игровой праздник.
Сквер у гостиницы «Рижская»
0+
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12.00
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«Творчество юных – любимому городу». Праздничные концертные тематические программы.
Детский парк, амфитеатр
0+
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12.00
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«Я люблю город Псков!». Большой праздничный концерт коллективов и артистов города.
Октябрьская площадь
0+
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15.00
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«ColorFest». Фестиваль красок.
Набережная р. Псковы у Троицкого моста
6+
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16.00
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«Загадочный сундук». Квест «отдыхаем всей семьей» (организатор – компания «Вквестах»).
ул. Профсоюзная, набережная реки Великой
0+
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19.00
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«Лучший город на земле». Концертная программа.
Набережная реки Великой, амфитеатр
0+
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19.00
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«С Днём рождения, город мой». Праздничная программа.
ул. Профсоюзная
0+
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20.00
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Фестиваль водных фонариков.
Набережная р. Псковы у Троицкого моста
0+
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20.00
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«Танцуй вместе с нами». Танцевальный марафон (организатор – школа танцев Para Dois).
Набережная реки Великой у ТЭЦ
12+
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21.00
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Показательные выступления парашютистов.
площадь Ленина
0+
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21.30
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Выступление звезды Российской эстрады Натали.
Октябрьская площадь
0+
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22.30
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Праздничный фейерверк.
Набережная реки Великой
0+