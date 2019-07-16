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Общество

В День города известный псковский археолог Анатолий Александров станет поэтом

20.07.2019 12:49|ПсковКомментариев: 0

Известный псковский историк, археолог и специалист по раннему средневековью Анатолий Александров предстанет на интерактивной площадке «О, Псков мой, город-книгочей!» в необычном для псковичей качестве. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке, 21 июля, площадка откроется в сквере «на четырех углах» в 16.00. Анатолий Александров будет раздавать в сквере «на четырех углах» автографы как автор книги стихотворений «...И Пскова вечная дорога», сообщили в Псковской городской библиотеке.

В предисловии к этой книге, которое написал доктор исторических наук, профессор С. В. Белецкий, сказано, что все знают Анатолия Александрова как ученого, автора научных статей и книг по истории, но мало кому известно, что псковские археологи уже четверть
века поют песни на его стихи, иногда даже не догадываясь, кто автор слов.

Обычно Анатолий Александров выступает перед читателями псковских библиотек с докладами по истории или археологии, а на этот раз представит книголюбам свой первый поэтический сборник.

Кроме того, в воскресенье в сквере у библиотеки псковичи смогут познакомиться с новой книгой о Пскове «Псков. Быль и небыль», которую украшают великолепные иллюстрации Веры Белюсь.

Напомним, интерактивная библиотечная площадка «О, Псков мой, город-книгочей!» - это традиционное ежегодное мероприятие в рамках Дней города, которое Централизованная библиотечная система Пскова проводит с 2003 года. В этом году оно посвящено 75-й
годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Теги: #библиотека #археологи
Источник: Псковская Лента Новостей
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