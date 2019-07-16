Общество

Псковские полицейские выявляли местонахождение лиц, состоящих на учете за употребление наркотиков

С целью установления местонахождения лиц, состоящих на учете в территориальных органах внутренних дел за употребление наркотических средств и психотропных веществ, а также имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с инспекторами ПДН Пскова организован оперативно-профилактический рейд. Об Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции провели индивидуальные беседы с гражданами, предупредили их об административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Были также проверены бытовые условия жизни несовершеннолетних детей. Как показала данная проверка, в большинстве семей бытовые условия соответствовали установленным нормам.