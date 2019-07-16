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Общество

Депутат Госдумы РФ Александр Козловский поставил в пример великолукский завод «Транснефтемаш»

20.07.2019 13:46|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы, руководитель отделения Российского союза предпринимателей и промышленников по Псковской области Александр Козловский провел рабочую встречу с руководством Великолукского завода «Транснефтемаш» - филиалом АО «Транснефть «Верхняя - Волга». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.


В рамках встречи директор завода «Транснефтемаш» Олег Нестер ознакомил депутата Госдумы с производственными возможностями предприятия, а также провел экскурсию по цехам и бытовым помещениям. Александр Козловский пообщался с трудовым коллективом и отметил, что «Транснефтемаш» молодое и уверенно развивающееся предприятие.
«На данный момент оно оснащено современным оборудованием и высокотехнологичными рабочими местами. Кроме того, зарплата сотрудников этого предприятия - на высоком уровне », - подчеркнул депутат и добавил, что на завод является достойным примером предприятия, в котором развито социальное направление деятельности.
«Поддержка РСПП ощутима. Александр Николаевич проводит ежеквартальные совещания – это позволяет членам РСПП общаться, делиться опытом. Есть возможность обсуждения проблемных вопросов и нахождения путей их разрешения», - отметил Олег Нестер. По его мнению, такое сотрудничество важно и необходимо.   

Напомним, «Транснефтемаш» на протяжении нескольких лет является членом регионального РСПП. Предприятие обслуживает и производит специализированную продукцию для строительства, эксплуатации и ремонта объектов магистральных трубопроводов. Завод дает городу Великие Луки более 700 рабочих мест.

Теги: #Госдума #промышленность
Источник: Псковская Лента Новостей
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