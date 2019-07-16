Общество

В Великолукском районе юнармейцы приняли клятву

В лагере «Космос» Великолукского района состоялась торжественная церемония принятия клятвы юнармейца. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, церемония прошла 20 июля - в ряды Юнармии приняли 41 человека: мальчиков и девочек, отдыхающих в лагере по специальной программе, «Я юнармеец».

Перед ритуалом ребята продемонстрировали почетным гостям, родителям и педагогам военную выправку, а также состоялся смотр строевой песни. Затем юные патриоты получили заветные значки всероссийского общественного движения и зачитали клятву. Завершилось мероприятия военно - патриотическим концертом.