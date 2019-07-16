Общество

Председатель Облсобрания Александр Котов призвал псковичей соответствовать величию города

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил псковичей с 1116-летием города и 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Облсобрания.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем города! Древнему Пскову исполнилось 1116 лет. Прошедшие века вместили в себя ратные сражения и доблестные победы, государственное становление и зарождение духовных основ, формирование первых демократических институтов и великие культурные достижения. История Пскова - это история России. Для всех, кто родился здесь и живет, Псков - родной и любимый дом. Но у каждого из нас есть и свой Псков: кто-то больше всего ценит древнее зодчество, для кого-то это университетский студенческий город, а для кого-то - город-воин, страж западных рубежей Отечества. Этот год юбилейный - мы отмечаем 75-ю годовщину освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Конечно, особые слова благодарности и уважения - нашим ветеранам. У старшего поколения мы учимся истинной любви к родному городу, стойкости, добру и созиданию. Псков будет жить и развиваться. Сделать наш город лучше мы можем своим трудом, своими идеями и инициативами, своими достижениями. Давайте будем соответствовать величию древнего Пскова и продолжать славную историю нашего прекрасного города! С праздником! С Днем города!», - заключил Александр Котов.