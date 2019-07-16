Общество

На «Линии Сталина» в Островском районе перезахоронили останки красноармейцев

В Островском районе в деревне Холматка, на территории мемориального комплекса «Линия Сталина», прошло перезахоронение останков 23 красноармейцев. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской области, это состоялось 19 июля.

По данным поисковой группы музея «Линия Сталина», красноармейцы погибли в 1941 и 1944 годах, когда на этом участке велись ожесточенные бои. Останки бойцов были обнаружены на территории Островского района. Имена погибших установить не удалось.

Во время церемонии перезахоронения воздать почести героям пришли ветераны Великой Отечественной войны и труда, военнослужащие, представители районных властей, общественных организаций, служители церкви и местные жители.

Прозвучали оружейные залпы, на могилу были возложены венок и гирлянда воинской славы. В память о погибших была отслужена заупокойная литья.

Мемориальный комплекс «Линии Сталина» стал местом захоронения более 800 бойцов Красной армии, которые отдали жизнь за свободу последующих поколений. Большая часть из них погибла на островском участке системы оборонительных сооружений, который располагался вдоль западной границы СССР.

Напомним, ранее в Островском районе был перезахоронен экипаж бомбардировщика, который был подбит немецкими истребителями в июле 1941 года. Поисковикам удалось установить имена погибших красноармейцев, а также разыскать родственников двух членов экипажа воздушного судна.