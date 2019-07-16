Общество

Директор Пустошкинской сельской школы сообщил Михаилу Ведерникову о возможном досрочном завершении ремонта в учреждении

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Пустошкинскую сельскую общеобразовательную школу в рамках рабочей поездки в муниципалитет. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, рабочий выезд состоялся 20 сентября.

Во время визита в образовательное учреждение, расположенное в деревне Вербилово Пустошкинского района, губернатора сопровождал депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Глава региона проконтролировал ход работ по подготовке к началу учебного года. Губернатор прошел по помещениям школы, осмотрел учебные классы, краеведческий музей и группу кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста.

Директор школы Сергей Лоборев рассказал, что в здании будет сделан косметический ремонт, производится замена оконных блоков. В 2018 году за счет средств областного и районного бюджетов была частично отремонтирована кровля. Точечный ремонт продолжат в этом году. На эти цели из областного бюджета планируется выделить около 400 тысяч рублей.

Особое внимание Михаил Ведерников обратил на ремонт двух учебных классов, где будет размещен Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Здесь будут созданы зона компетенций и медиазоны. Это позволит по-новому взглянуть на традиционные общеобразовательные программы, познакомит учащихся сельских школ и с новыми компетенциями: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства. Губернатор также познакомился с проектами реконструкции помещений.

Работа идет в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Для оснащения интерактивных классов приобретено оборудование на сумму более 1,5 миллиона рублей. Напомним, что подобные центры образования «Точка роста» в этом году будут созданы в восьми сельских школах.

Губернатор осмотрел и спортивный зал, где ведутся активные строительные работы в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». На эти цели выделено около 800 тысяч рублей.

Михаил Ведерников поинтересовался, успеют ли все работы завершить до начала учебного года. «Обязательно. Постараемся завершить ремонты даже раньше запланированных сроков», - заверил директор школы.

После осмотра помещений школы, глава региона прошел на пришкольную территорию. Директор образовательного учреждения также рассказал, что через неделю здесь будет смонтирована воркаут-площадка. Это одна из тех, которые поступили в регион по личной договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством Федерации воркаута России.

Михаил Ведерников поинтересовался дальнейшими планами по благоустройству территории. Сергей Лоборев рассказал, что часть работ администрация школы пытается сделать своими силами, но на все средств не хватает. Губернатор выразил готовность оказать поддержку в обустройстве зон для отдыха и спорта, а также в приобретении спортивного инвентаря. В связи с этим он поручил в ближайшее время подготовить предложения.

Напомним, что в Пустошкинской сельской общеобразовательной школе обучается более 60 учеников. Это девять классов-комплексов и один класс для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. При школе также работает группа кратковременного пребывания для дошкольников. У школы есть два филиала: Гультяевская средняя общеобразовательная школа и Забельская основная общеобразовательная школа.