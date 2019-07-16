Общество

В Пустошке проект реконструкции стадиона подготовят по решению губернатора Псковской области

В рамках рабочей поездки в Пустошкинский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 20 июля, осмотрел стадион в Пустошке, который в настоящее время требует реконструкции. Вместе с главой региона участие в обсуждении вопроса принимали председатель областного комитета по спорту Иван Штылин и депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

«Стадиону 50 лет. К инфраструктуре здесь относятся бережно, но модернизация спортивного объекта необходима. Об этом очень просят жители Пустошки», - рассказал Иван Штылин.

В ходе осмотра территории глава региона отметил, что реконструкцию спортивного сооружения можно осуществить в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни». В связи с этим губернатор принял решение выделить средства на подготовку проектно-сметной документации.

Иван Штылин предложил взять за основу для подготовки проекта построенный в 2014 году стадион в Новосокольниках. «По площади они очень похожи. Там есть, все что нужно для занятий спортом: искусственное футбольное поле, беговые дорожки, легкоатлетическое ядро и площадки для волейбола и воркаута», - отметил он. Глава региона это предложение поддержал.

Михаил Ведерников зашел и на поле для мини-футбола, где играли местные ребята. В этом году здесь планируется обновить искусственный газон. Губернатор также поручил заметить ворота и разорванную металлическую сетку на ограждении футбольного мини-поля.

Кроме того, осматривая территорию стадиона, губернатор поручил обновить существующую «хоккейную коробку», установить баскетбольные кольца и сделать соответствующую разметку, что позволит использовать спортивный объект и в летнее время года.

Иван Штылин сообщил, что в этом году на территории стадиона установят площадку для сдачи нормативов ГТО. «Это будет всесезонный современный тренировочный комплекс с сертифицированным оборудованием, отвечающим всем необходимым требованиям», — отметил он.

В завершение осмотра стадиона глава региона и сопровождающие его лица пообщались с местными жителями. Пустошане высказались в поддержку планов по реконструкции спортивного объекта. В ходе разговора также поднимались вопросы газификации, благоустройства Пустошки и дорожного ремонта. В этом году в городе в нормативное состояние приведут 4 улицы.

Напомним, универсальный стадион относится к ведению Пустошкинского Центра дополнительного образования для детей. Он востребован как среди взрослого населения, так и среди учащихся Пустошкинского центра образования, который расположен рядом. На территории спортивного объекта есть 2 игровых футбольных поля: с натуральным покрытием и искусственное -для мини-футбола, также обустроена специализированная площадка для игровых видов спорта. На стадионе проводятся тренировки, различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования районного и областного уровней.