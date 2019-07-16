Общество

В День Пскова Александр Братчиков с центральной сцены поздравил жителей

Глава администрации Пскова Александр Братчиков вышел к горожанам и поздравил их с Днем города. Слова поздравления прозвучали 20 июля, около 19.00, с центральной сцены на Октябрьский площади, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Глава администрации поприветствовал гостей города и псковичей.

«В этот день хочу пожелать городу процветания, а жителям здоровья любви и счастья», - пожелал Александр Братчиков.

Напомним, псковичи празднуют 1116-й день упоминания своего города в летописи, а также - 75-ю годовщину освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.