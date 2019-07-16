Общество

Михаил Ведерников о молодежном форуме «Без границ» в Себежском районе: Вы попали в тренд, идея хорошая

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил площадку первого молодежного форума «Без границ», который проходит в палаточном городке на территории Себежского района. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, этот выезд состоялся 20 июля.

Мероприятие, организованное при активной поддержке главы региона, объединило около 250 молодых людей: представителей молодежных объединений от 18 до 35 лет Псковской области и Республики Беларусь.

Михаил Ведерников осмотрел палаточный лагерь, столовую и расположенные в центре арт-объекты: стилизованное псковское подворье, лесную фотозону с качелями, партизанскую деревню. На территории лагеря губернатор также посетил специализированные шатры для образовательных программ, оснащенные мультимедийным оборудованием. Каждому из них присвоено имя выдающихся уроженцев Псковской земли: В. М. Брадиса, С. В. Ковалевской, М.П, Мусоргского, А. М. Матросова.

В шатре проектного офиса «Команда 2018» проходила презентация проектов, разработанных в рамках форума. Главе региона был представлен проект «Кино рядом», подготовленный участниками их трех районов Псковской области. Принято решение, что пилотным районом для реализации станет Палкинский район, где будет открыт небольшой кинозал для демонстрации отечественных фильмов разных периодов.

Михаил Ведерников поддержал проект. «Вы попали в тренд. Идея хорошая», - отметил губернатор и напомнил, что в последнее время в регионе многое сделано для привлечения и поддержки кинематографии на территории области. Введена система рибейтов, налажено тесное взаимодействие с Ленфильмом, состоялся первый кинофестиваль «Западные ворота», который в дальнейшем станет ежегодным.

Глава региона поблагодарил всех участников форума за идеи и за проявленную активность. «Важно то, что инициативные ребята из разных районов здесь объединяются, вдохновляются, делятся мыслями, чтобы потом вместе реализовывать новые проекты. Это и есть одна из главных задач форума. Со своей стороны мы окажем поддержку и будем искать возможности для реализации предложенных проектов», - отметил губернатор.

Затем состоялась неформальная встреча главы региона с участниками форума в формате «Диалог на равных». Молодые люди смогли задать руководителю региона все интересующие их вопросы.

В завершение встречи Михаил Ведерников вручил благодарственные письма лучшим специалистам из муниципалитетов, ведущим в районах работу с молодежью.

Напомним, на форуме «Без границ», начавшегося 16 юля, для участников была подготовлена насыщенная образовательная программа. Она включала работу по 6 направлениям: патриотическое «Я-патриот»; добровольческое «Твори добро»; молодежные медиа «4 власть»; политическое «Управляй!»; международное «Границ.net»; студенческие объединения «Лига студенческих клубов». Также молодые люди в рамках форума стали участниками лекций, встреч и круглых столов, посвященных проектным компетенциям и развитию профессионального потенциала, диалогов на равных с лидерами региона, известными педагогами и специалистами. В программе мероприятий были организованы мастер-классы, воркшопы, экспертные консультации. На форуме прошла презентация научно-просветительского проекта поискового движения России «Без срока давности».