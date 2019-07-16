Общество

В Пскове задержали подозреваемую в краже косметики и спиртного из магазина на Труда

Псковские сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которую подозревают в краже косметики и спиртного из магазина на улице Труда. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, сообщение о краже потупила экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии 19 июля, около 17.40: сработала кнопка тревожной сигнализации.

Источник: pixabay.com

«Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 41-летнюю жительницу Псковской области, которая похитила из торгового зала косметические средства и спиртные напитки. Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции», - отметили в управлении.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что, в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ, за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.