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Общество

Певица Натали выступает на центральной сцене на Октябрьской площади в Пскове

20.07.2019 21:59|ПсковКомментариев: 1

В честь 1116-й годовщины упоминания Пскова в летописи российская и советская эстрадная певица Натали выступает перед жителями города, на центральной сцене на Октябрьский площади. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на выступление певицы пришло посмотреть несколько сотен псковичей.

 

 

 

Певица вышла на псковскую сцену 20 июля, примерно в 21.30: поприветствовала и от всей души поздравила псковичей. Натали добавила, что: «Псков отмечает большой праздник» - и начала выступление с песни «Ветер с моря дул». Далее артистка исполнила как хорошо известные, так и новые песни.

Теги: #концерт #праздник #праздники #День города
Источник: Псковская Лента Новостей
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