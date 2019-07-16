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Общество

Выступление певицы Натали стало кульминацией Дня города в Пскове. ФОТО

20.07.2019 23:02|ПсковКомментариев: 1

Концерт эстрадной звезды Натали прошел на Октябрьской площади в рамках празднования Дня города, сообщает корреспондент ПЛН.

Для того, чтобы послушать выступление поп-певицы, тысячи псковичей собрались в этот вечер в центре города. «Натали! Натали!» - скандировала публика на всю Октябрьскую площадь.

Звезда задержалась на пять минут. Появление на сцене певицы вызвало всеобщий восторг: громкие аплодисменты, свист и возгласы. Концерт Натали начала со всеми любимой песни «Ветер с моря дул».

Выступление певицы стало кульминацией этого дня. Люди подпевали и танцевали в такт музыке. Публика собралась разнообразная: и молодежь, и пенсионеры, и мамочки с колясками.

Теги: #концерт #День города
Источник: Псковская Лента Новостей
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