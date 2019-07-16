Общество

Форум «Без границ» может стать круглогодичным

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил заинтересованность в том, чтобы проходящий в Себежском районе молодежный форум «Без границ» стал круглогодичным. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, такое желание Михаил Ведерников озвучил 20 июля, на встрече с участниками молодежного форума «Без границ» в формате «Диалог на равных».

В неформальном разговоре приняли участие несколько десятков молодых людей: студентов, представителей молодежных объединений, волонтеров, а также специалистов, которые работают в сфере молодежной политики

Открывая разговор, Михаил Ведерников подчеркнул, что региональная власть уделяет повышенное внимание поддержке и развитию молодежи. «За два года многое сделано, и мы будем и дальше уверенно идти вперед. Важно, чтобы на таких площадках активная молодежь знакомилась, делилась своими идеями, опытом, придумывала и защищала командные проекты, которые мы в свою очередь обязательно будем поддерживать», - отметил губернатор.

Глава региона также обратил внимание, что в этом году молодежный форум вышел на новый, более качественный уровень. «Молодежный форум в Себежском районе будет ежегодным. Постараемся оформить землю, чтобы иметь возможность развивать эту площадку, сделать ее сезонной, а в перспективе - круглогодичной», - сказал Михаил Ведерников.

В ходе встречи, которая продолжалась больше часа, участники задали главе региона задали не один десяток вопросов. Они побеседовали о перспективах развития высшего образования и новых проектах Псковского государственного университета.

«Со временем в ПсковГУ будет готовить именно тех специалистов, которые востребованы на территории региона. Более того, областные предприятия готовы активно включаться в эту работу: организовывать места для производственной практики студентам-выпускникам, создавать новые рабочие места, платить стипендии наиболее успешным молодым людям», - заметил Михаил Ведерников.

Один из вопросов, заданных на форуме, касался сохранения усадьбы В. П. Родзянко в Усвятском районе. Михаил Ведерников сообщил, что необходимые противоаварийные работы будут проведены, также будет разработана общая концепция использования территории. «Важно, чтобы объект жил и развивался», - подчеркнул губернатор.

Глава региона также обратил внимание на важность перспективного планирования развития муниципальных образований, и эту задачу областные власти намерены планомерно решать. «Это позволит сделать территории современными, комфортными для жизни. Мы сможем планировать работу в долгосрочной перспективе и приводить в порядок одно пространство за другим, создавая единую многофункциональную и отвечающую всем задачам территорию», - заметил Михаил Ведерников.

По окончании содержательного разговора, губернатор подчеркнул: «Мы все - одна команда, и мы продолжим совместную работу и после форума, уже в рамках других мероприятий. Одна из задач форума - дать вам возможность «зарядиться» новыми мыслями, идеями, чтобы на этом заряде работать дальше, менять Псковскую область к лучшему».

До начала встречи Михаил Ведерников прошел по территории форума, осмотрел палаточный лагерь и арт-объекты, посетил все шатры для образовательных программ.

Напомним, форум «Без границ», организованный при активной поддержке главы региона, объединил около 250 представителей молодежных объединений от 18 до 35 лет Псковской области и Республики Беларусь. Его организаторами выступают Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области совместно с Псковским государственным университетом при поддержке Благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».