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Общество

Праздник Дня города в Пскове прошел без грубых нарушений общественного порядка

21.07.2019 10:27|ПсковКомментариев: 0

В обеспечении правопорядка и общественной безопасности на Дне города в Пскове 20 июля было задействовано более 150 полицейских, а также сотрудники Росгвардии и народные дружинники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службах УМВД России по Псковской области и псковской Росгвардии.


Стражи порядка осуществляли пропускной режим в зону праздничных мероприятий, обеспечивали антитеррористическую защищенность мест массового досуга псковичей и гостей города. Сотрудники ГИБДД организовывали дорожное движение в соответствии с измененной схемой проезда через центр города.

В результате принятых мер серьезных нарушений общественного порядка допущено не было.

Теги: #День города
Источник: Псковская Лента Новостей
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