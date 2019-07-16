Общество

Праздник Дня города в Пскове прошел без грубых нарушений общественного порядка

В обеспечении правопорядка и общественной безопасности на Дне города в Пскове 20 июля было задействовано более 150 полицейских, а также сотрудники Росгвардии и народные дружинники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службах УМВД России по Псковской области и псковской Росгвардии.





Стражи порядка осуществляли пропускной режим в зону праздничных мероприятий, обеспечивали антитеррористическую защищенность мест массового досуга псковичей и гостей города. Сотрудники ГИБДД организовывали дорожное движение в соответствии с измененной схемой проезда через центр города.

В результате принятых мер серьезных нарушений общественного порядка допущено не было.